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Hükümlülerden sağlık çalışanlarına 541 bin tıbbi malzeme desteği

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyesinde yaklaşık 541 bin civarında koruyucu önlük, tulum ve sedye örtüsünün üretildiğini söyledi.

04.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı , Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyesinde yaklaşık 541 bin civarında koruyucu önlük, tulum ve sedye örtüsünün üretildiğini söyledi.

Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki koronavirüs tedbirleriyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Kampüste bulunan 13 cezaevindeki ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiğini ve sık sık ilaçlama yapıldığını belirten Balcı, kampüse ilk kez alınan hükümlü ve tutuklular için doktor raporu istediklerini söyledi.

Kovid-19 belirtisi olan hükümlü ve tutukluların kuruma alınmadığını, öncelikle hastaneye yönlendirildiklerini anlatan Balcı, "Herhangi bir hastalık belirtisi yoksa bu kişi kuruma tekrar kabul edilmeden önce yine ateşi ölçülmekte, diğer hükümlü ve tutukluların bulunduğu koğuşlara alınmadan önce 14 gün süreyle başka bir odada karantinaya alınmaktadır. Orada izole edildikten sonra diğer koğuşlara alınmaktadır. Bu 14 günlük süre içinde hükümlü ve tutuklunun ateşi personel tarafından düzenli şekilde kontrol edilmektedir." diye konuştu.

Balcı, ayrıca kampüs girişlerindeki termal kameralarla giriş çıkış yapan personelin ve üçüncü kişilerin ateşlerinin ölçüldüğünü, kuruma giren kişilere maske ve eldiven dağıtıldığını dile getirdi.

Hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından ziyaret edilmelerinin de iki hafta süreyle ertelendiğini hatırlatan Balcı, bu sürede yakınlarının ziyaret amacıyla kuruma girişinin söz konusu olmadığını, yalnızca avukatlarının zorunlu hallerde kapalı görüş yaptığını ifade etti.

İş Yurtları Kurumundaki çalışmalarla ilgili de bilgi veren Balcı, şunları kaydetti:

"Salgının önlenmesi nedeniyle yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yer alan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Burada da yaklaşık 541 bin civarında koruyucu önlük ve tulum ile sedye örtüsü üretilmektedir.

Bunların bir kısmı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere teslim edilmiştir. Bir kısmının üretimi de devam etmektedir. Bunlar da en kısa zamanda ilgili yerlere teslim edilecektir."

Balcı, daha sonra kampüste sağlık çalışanları için tıbbi malzeme üretilen atölyeyi ve ring araçlarını dezenfekte eden hükümlü ve tutukluların çalışmalarını denetledi.

Hükümlülerden sağlık çalışanlarına 541 bin tıbbi malzeme desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Sincan, Balcı, Güncel

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Hükümlülerden sağlık çalışanlarına 541 bin tıbbi malzeme desteği
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