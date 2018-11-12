Hükümlülerden Sahipsiz Köpeklere Sıcak Yuva

Edirne
'de, hükümlüler sokakta yaşayan sahipsiz köpekler için korunaklı kulübeler inşa etti.
Edirne Denetimde Serbestlik Müdürlüğü personeli ve hükümlüler, yaklaşan kış şartları öncesinde, sığınacak yer arayan sokak köpeklerinin sıcak bir ortamda kışı geçirmeleri için kollarını sıvadı.
Edirne Sokak Hayvanları Barınağı'nda toplanan 15 hükümlü sokak köpeklerinin kışı atlatabilmeleri için korunaklı kulübeler yaparak, hayvanların en fazla bulunduğu bölgelere bıraktı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak
da kulübelerin yapıldığı Kedi Köpek Bakımevi'ni ziyaret etti. Hükümlülerin yaptığı kulübeleri inceleyen Karabacak, bir hükümlünün elinden çekici alarak kulübenin çatısının yapılmasına yardımcı oldu.
Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Yıldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkumların çok anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.
Yaklaşan kış şartlarını da dikkate alarak, hükümlülerle birlikte doğayı ve dünyayı paylaştıkları hayvanlara, sevgilerini göstermek istediklerini ifade eden Yıldır, "Amacımız hükümlülerimize doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak, onların eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine olumlu etkide bulunmak ve sokak hayvanları için farkındalık yaratarak onlara kış şartlarında sıcak bir ortam sunmak." dedi.
Hükümlülerin yaptıkları yaklaşık 20 kulübenin köpeklerin en çok bulunduğu alanlara bırakılacağını ifade eden Yıldır, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
"Bu bizim için büyük mutluluk"
Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyoloğu Ece Yaman ise şiddet ve suçun diğer davranışlar gibi öğrenilmiş davranışlar olduğunu, yapılan araştırmalarda şiddet suçu işleyenlerin ilk olarak bu suçu toplumun en zayıf halkası olarak görünen sokak hayvanları üzerinde denediklerini anlattı.
Çocukluğunda hayvan sevgisini hisseden, empati kurma yetkisine sahip insanların ileri yaşlarda şiddet duygusundan da uzak durduklarını ifade eden Yaman, "İşte bizim etkinliğimizin de temel amacı bu. Hükümlülerimizin empati kavramını anlayabilmelerini sağlamak, hayvan ve doğa sevgisini aşılamak bunları yaparken de yağmur ve karlı havalarda sokak köpeklerinin sığınacakları özel alanlar yapmak. Sokaklarda yaşayan sevimli dostlarımız bu dayanıklı kulübelerde daha iyi şartlarda barınmış olacaklar. Bu bizim için büyük mutluluk." dedi.
Yaman, köpek almak isteyen vatandaşların, Sokak Hayvanları Barınağı'nda bulunan yavru köpeklerden sahiplenebileceklerini sözlerine ekledi.
Edirne
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:26