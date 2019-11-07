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Hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin el emeği eserleri sergilendi.

07.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:30 Hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi
Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin el emeği eserleri sergilendi.
Keleş Konağı'nda açılan sergide 19 yağlı boya tablosunun yanı sıra gemi maketi, boncuk işleri, kilim, çanta, nevresim takımı, şal ve hediyelik eşyalar olmak üzere 100'ün üzerinde eser sergilendi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla çeşitli eğitimler ve kurslar düzenlediklerini belirtti.
Suç işleyen insanları topluma uyumlu hale getirmek için eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Çevik, "Toplumdaki hükümlü olduktan sonraki suçlu kişilik algısını kırmak istiyoruz. Onlara gerekli eğitim ve donanımı verdikten sonra neler yapabileceklerini görüyoruz. Cezaevleri 10 yıl öncesine kadar suç öğrenme yerleri olarak bilinirdi ama yürüttüğümüz bu eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle hükümlülerimize cezaevlerinde iş öğretiyoruz." diye konuştu.
Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Turan ise hükümlülerin el emeği göz nuru eserlerinin beğeniye sunulduğunu belirtti.
Sergide 19'u yağlı boya tablo olmak üzere 100'ün üzerinde eser olduğunu ifade eden Turan, "Eserleri üreten hükümlüler, ellerine bugüne kadar kalem ve fırça almamış kişilerdir. 100'ün üzerinde eser sergilendi. Burada yapılan eserler, satışa çıkartılacak ve bu gelirleri hükümlülere vereceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.
Serginin açılış törenine Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve çok sayıda kişi katıldı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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