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Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi

Uzun süredir Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeni Camila Angelo ile evlendi. Hulk ile Iran 12 yıl evli kalmış ve 2019'da boşanmıştı.

24.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:06

Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı Hulk, geçtiğimiz Temmuz ayında 12 yıllık eşi Iran Angelo de Souza'dan boşanmış ve eski eşinin yeğeni Camila ile Ekim ayından bu yana aşk yaşamaya başlamıştı.

Hulk ile Camilia'nın evlendiği ortaya çıktı. Hulk, sosyal medya hesabında bio kısmını 'evli' olarak güncelleyince ikilinin resmi nikah kıydığı takipçileri tarafından anlaşılmış oldu.

ÇİN'DE OTURMA İZNİ ALMAK İÇİN ANİ KARARLA NİKAH KIYDILAR

Arjantin basınında yer alan haberde, Camila'nın Çin'de oturma izni almak için ani bir kararla evlendikleri belirtilirken ikilinin paylaştığı fotoğrafla parmaklarındaki alyans ise dikkatlerden kaçmadı.

Eski eşi Angelo de Souza'dan Ian, Thiago ve Alice adında üç çocuğu bulunan Hulk, geçtiğimiz Aralık ayında ailesini arayarak Camila ile yaşadığı ilişkiyi itiraf ettiği öğrenilmişti.

Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi

Haberin Videosu :

Futbolcu Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, İran, Spor

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