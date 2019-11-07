Hulusi Akar: Bağdadi'nin eşinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'yle ilgili kimsenin bilmediği bilgiyi tüm dünyaya duyurmuştu. Erdoğan, "Amerika, Bağdadi kendini imha etti. Bununla ilgili iletişim kampanyasını başlattılar. İlk defa bugün burada açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık, yaygara yapmadık." demişti. Konuyla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, "Çok yakında yeni bilgiler açıklayacağız." dedi.

"ÇOK YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de yayın yapan CNN International televizyonunda Becky Anderson'ın programına katıldı.

Programın paylaşılan bir bölümünde DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Hulusi Akar, "Operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri yönetiyor. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çok yakında yeni bilgiler açıklayacağız. Yakalanan kişi Bağdadi'nin eşi" dedi.

"AVRUPA VATANDAŞLI OLAN DEAŞ'LILARI ÜLKELERİNİ YOLLAYACAĞIZ"

Suriye'ye başka ülkelerden giden DEAŞ üyelerinin ülkelerine iadeleri için çalışmalar yapıldığını dile getiren Akar, "DEAŞ'la mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda tüm kapasitemizle savaşacağız. Suriye'de DEAŞ'ın Avrupa vatandaşı olan üyeleri var, ülkelerine iadeleri için çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Akar'ın katıldığı programın bugün yayınlanması bekleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre programın yayınlanması yarına ertelendi.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son Mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla IŞİD'i kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.