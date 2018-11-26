- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
; " Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır" "Sabah
saat 10: 32'de eğitim amacıyla kalkan UH-1 tipi helikopterimizde 2 subay, 2 astsubayımız ve 1 uzman çavuşumuz eğitime başlamışlardır. Maalesef 11: 02'de helikopterle irtibat kesilmiştir.""2 subayımız, 2 astsubayımız şehit olmuştur. Uzman çavuşumuz yoğun bakımdadır""Şu anda bilemediğimiz bir sebepten acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir."
Sabah,Hulusi Akar
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:48