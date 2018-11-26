26 Kasım 2018, 12:48
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Hulusi Akar; " Bu Kahraman Pilotlarımız Havacı Personelimiz Şu Anda Bilemediğimiz Bir Sebepten...

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; " Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır" "Sabah saat 10: 32'de eğitim amacıyla kalkan UH-1 tipi helikopterimizde 2 subay, 2 astsubayımız ve 1 uzman çavuşumuz...

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; " Bu kahraman pilotlarımız havacı personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı iniş gerçekleştirme çabasında bulunmuşlardır"
"Sabah saat 10: 32'de eğitim amacıyla kalkan UH-1 tipi helikopterimizde 2 subay, 2 astsubayımız ve 1 uzman çavuşumuz eğitime başlamışlardır. Maalesef 11: 02'de helikopterle irtibat kesilmiştir."
"2 subayımız, 2 astsubayımız şehit olmuştur. Uzman çavuşumuz yoğun bakımdadır"
"Şu anda bilemediğimiz bir sebepten acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir." Sabah,Hulusi Akar
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:48



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