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Hulusi Akar Bulvarı'nda kavşak çalışmaları tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na bağlantısı olan yollardaki kavşak çalışmalarını tamamladı.

26.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:00 Hulusi Akar Bulvarı'nda kavşak çalışmaları tamamlandı
Büyükşehir Belediyesi, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na bağlantısı olan yollardaki kavşak çalışmalarını tamamladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Caddesi ile Aşiyan Sokak'ı Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayan iki kavşakta çalışmalar tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında, taşkın su kanalı üzerine köprü yapımı ve iki kavşakta da düzenlemeler yapıldı.
Proje kapsamında kapalı kesit uzunluğu yaklaşık 170 metre olan köprü için yaklaşık 5 bin metreküp beton, 500 ton demir ve 9 bin metrekare kalıp kullanıldı.
Ayrıca köprü üzerinde raylı sistem ve taşıt trafiğine uygun kavşak düzenlemeleri de yapıldı.
Yapılan çalışmalarda 40 bin ton stabilize, 30 bin ton kırılmış yol malzemesi ve 5 bin ton asfalt kullanıldı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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