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Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Irak'ın kuzeyinde 700 DEAŞL'lı etkisiz hale getirildi.

21.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:45Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " 'ın kuzeyinde 700 DEAŞL'lı etkisiz hale getirildi. TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi. 145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor. ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadı. Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar" dedi.
(İHA)

Hulusi Akar, Irak, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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