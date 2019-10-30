Hulusi Akar ile Metin Şentürk'ün diyaloğu resepsiyona damga vurdu: Hiç bizi görmüyorsun

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanatçı Metin Şentürk'ün karşılaşması geceye damga vurdu. Akar ve Şentürk uzun yıllardır görüşmeyen iki dost gibi sıkı sıkı sarılıp samimi bir sohbete imza attı. Buluşmaya damga vuran söz ise Akar'ın "Hiç bizi görmüyorsun" sözleri oldu. Bu sıcak buluşmayı Bakan Akar'ın iletişim danışmanı Ekrem Okutan sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.

AKAR'IN SÖZLERİ DİYALOĞA DAMGA VURDU

Resepsiyonda iki ismin diyaloğu ise dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resepsiyonun düzenlendiği salonda müzisyen Metin Şentürk ile karşılaştı. Bakan Akar, Şentürk'e "Hiç bizi görmüyosun ha. Hep başkalarını görüyorsun." diyerek takıldı. Akar'ın bu sözleri çevresindekileri güldürdü.