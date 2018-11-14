14 Kasım 2018, 15:53
»»

Hulusi Boyraz Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

Hulusi Boyraz Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Hulusi Boyraz, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı ve açıklamalarda bulundu.

Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı olduğunu ifade eden Bozraz "AK Parti bir dava partisidir. Hizmet için aday oldum, görev verilirse edindiğimiz tecrübe ile Yeşilyurt'a değer katacak hizmetlerde bulunacağız. Bu gün Gazeteciler Cemiyetimizi ziyaret ediyoruz, Başkan Haydar Karaduman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek "Sayın Boyaz'a başarılar diliyoruz. Görev yaptığı dönemde basın kuruluşlarımıza verdiği destekleri unutamayız. Yolu açık olsun" diye konuştu.

Ak Parti,Malatya,Yeşilyurt
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:53