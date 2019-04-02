Hulusi Çökgel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA KADINHANI belediye başkan adayı olan Hulusi Çökgel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA KADINHANI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hulusi Çökgel isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA KADINHANI adayı Hulusi Çökgel kimdir? Bağımsız KONYA KADINHANI adayı Hulusi Çökgel yüzde kaç oy aldı?

Hulusi Çökgel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA KADINHANI belediye başkan adayı olarak gösterilen Hulusi Çökgel KADINHANI ilçesinde % 33,01 oranında oy almıştır. KADINHANI ilçesinde % 33,01 oranında oy olan Hulusi Çökgel adlı Bağımsız adayı toplamda 6.649 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA KADINHANI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.