Hulusi Doğan'a Ahde Vefa

Ahde Vefa Platformu "Mülki İdare Buluşmaları" kapsamında, İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hulusi Doğan konuşmasında, "Şanlı geçmişimize ve kültürel değerlerimize yönelik hizmet veren büyük Aileleri hatırlamak amaçlı kurulan bu oluşumu kutluyorum. Günümüz toplumunda amacına hizmet veren Sivil dayanışma kuruluşları çok az maalesef... Menfi çıkar gözetmeksizin hizmet veren tüm STK'ları desteklemek gerekir. Bu vesileyle ziyaretleri ile bizleri onure eden Ahde Vefa Platformu yöneticileri ile Başkan Nuran Kırlak başta olmak üzere, 15 Temmuz Gazimiz Onur Tamdoğan ve Siyasi Danışman Taner Akkuş'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLERE KÖPRÜ OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Gazi Tamdoğan, "Toplum olarak ihtiyaç duyulan tek şey hatırlanmak ve kıymet görmektir. Bizde bu anlamda sayın Valimizi ziyaret ederek gönüllere köprü oluşturmaya devam ediyoruz. Bizleri misafir ettiği için, tüm şehit yakınları ve gaziler adına teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Nuran Kırlak ise, "Valimiz ile Kaymakamlık görevinde iken çalışma şansımız oldu. O süreç içersinde bizlere yol gösteren ve hizmet anlamında her zaman öncü olmuştu. Biz de Ahde Vefa Ailesi olarak, Siyasi danışmanımız Taner Akkuş imzasıyla başlattığımı 'Mülki İdari Buluşmaları' projemizin startını, sayın Valimiz Hulusi Doğan ile başlattık. Bu vesileyle bizleri misafir ettikleri için kendilerine şükranlarımı sunarım." diye konuştu.