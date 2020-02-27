Yeraltının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

1996'da hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy vefat etti. Hülya Ağansoy'un yaşamını yitirdiğini ailesi duyurdu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Hülya Ağansoy'un cenaze töreni, yarın öğle namazına müteakip Mecidiyeköy Merkez Camiinden (Valide Sultan Pereste Hatun Camii) kaldırılacağı öğrenildi.

Tevfik Ağansoy

MORGDA İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Tevfik Ağansoy, 27 Ağustos 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ağansoy'un öldürülmesinin ardından morgda cansız bedenine sarılan eşi Hülya Ağansoy, Alaattin Çakıcı'yı tehdit ederek, "Sana söz verdiğimi gibi ağlamıyorum. Onun kanını aldığım zaman ağlayacağım aslanım" diyerek intikam yemini etmişti.

Hülya Ağansoy

"ÇAKICI ARTIK BİTMİŞTİR"

Eşinin cansız bedeni başında ağlamayarak açıklama yapan Hülya Ağansoy, "O baba ise ben de Ana'yım. Çakıcı artık bitmiştir. Çok kan akacak" ifadelerini kullanmıştı.