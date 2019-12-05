Hülya Avşar'a benzerliğiyle dikkat çekti! Melisa Şenolsun, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi.

"KENDİSİ ÇOK GÜZEL BİR KADIN"

Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşuldu. Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programında bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi.

Program sunucuları ise Şenolsun'un Hülya Avşar'a kardeşi Helin'den bile daha çok benzediği yönünde hemfikir oldu.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. 20 yaşında olan genç oyuncunun Efecan Şenolsun adlı bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Melisa Şenolsun'un boyu 1.70 cm, kilosu ise 59 kilodur.

6 yaşından itibaren tiyatrolarda rol almaya başlayan Melisa Şenolsun ablası sayesinde tiyatroya adım atmıştır. Ablasının tiyatro gösterisini izlemeye giden Melisa Şenolsun ablası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir.