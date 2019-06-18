Hülya Avşar, banyo sonrası pozuyla takipçilerini mest etti

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Avşar, yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Avşar son olarak banyo sonrası bornozlu fotoğrafını paylaştı.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARIYOR

Son olarak kendi imzasını taşıyan Selfie adlı filmle hayranlarıyla buluşan Hülya Avşar, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Çoğunlukla yorumsuz paylaşımlara imza atan Hülya Avşar bu defa da banyo sonrası bir selfiesini paylaştı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Avşar'ın bu karesi 20 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte doğallığıyla göz kamaştıran Hülya Avşar'ın yeni paylaşımı: