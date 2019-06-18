18.06.2019 10:36
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Hülya Avşar, banyo sonrası pozuyla takipçilerini mest etti

Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, banyo sonrası yaptığı bornozlu paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Avşar, yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Avşar son olarak banyo sonrası bornozlu fotoğrafını paylaştı.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARIYOR

Son olarak kendi imzasını taşıyan Selfie adlı filmle hayranlarıyla buluşan Hülya Avşar, aktif kullandığı sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Çoğunlukla yorumsuz paylaşımlara imza atan Hülya Avşar bu defa da banyo sonrası bir selfiesini paylaştı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Avşar'ın bu karesi 20 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte doğallığıyla göz kamaştıran Hülya Avşar'ın yeni paylaşımı:

Hülya Avşar, banyo sonrası pozuyla takipçilerini mest etti
Hülya Avşar, Magazin

YORUMLAR (2)
ŞAPKACI:3 ŞEYE HASTAYIMDIR, 1 BANYODAN YENİ ÇIKMIŞ KADIN 2-FIRINDAN YENİ ÇIKMIŞ EKMEK VE 3- YENİ BASILMIŞ İLK AÇILAN KİTAP KOKUSU.
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DESTAN:Bi defolup gitmedin. Surat cehennem olmuş,
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