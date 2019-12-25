Haberler » Magazin » Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm - Magazin

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Burada eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun nafaka açıklamalarını değerlendiren sevilen sanatçı, "Annenin paraya ihtiyacı varsa, çocuk mutsuz olur. Onun mutluluğunu bozmamak için erkek olsam kadına da para veririm" dedi.

25.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:25

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Modacı Özlem Kaya'ya kıyafet provasına geldiğini söyleyen Hülya Avşar, yılbaşında sahneye çıkmayacağını açıkladı.

Yılbaşı sonrası iki sahne programı olduğunu belirten 56 yaşındaki sanatçı, "Hayatta her şey para değil. Bazen manevi değerleri korumak için bazı şeylerden vazgeçmek gerekir" dedi.

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun, "Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim" şeklindeki nafaka açıklamasını değerlendirdi.

"ERKEK OLSAM KADINA DA PARA VERİRİM"

Hürriyet gazetesinin haberine göre; ünlü sanatçı, "Haklı olduğu taraflar da var, haksız olduğu taraflar da. Bir insan, çocuğu için eski eşine bir şeyler yapabilir. Annenin paraya ihtiyacı varsa, çocuk mutsuz olur. Onun mutluluğunu bozmamak için erkek olsam kadına da para veririm" ifadelerini kullandı.

Avşar, "Annesiyle mutlu olsun. Buna nafaka diye bakmıyorum. Varsa ihtiyacı, erkek dediğin vermeli zaten. İhtiyacı yoksa zaten kadın da istemez. Mesele burada, erkeklerin bu kadar ince düşünememesi" şeklinde konuştu.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU NE DEMİŞTİ?

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, "Bir kadının erkekten daha az ezildiğini düşünmüyorum. Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına 'Bırak beni gideyim' diyor. Bu sefer eşi 'Sen bana bu kadar para vereceksin' diyor. Bu nafaka ne abi?" şeklinde konuşmuştu.

Çilingiroğlu, "Siz kadınlardan ne çektiniz Kaya Bey" sorusuna, "Kadınlardan az çekmedim. Şunu demek istiyorum; 'Nafaka ne?' Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?" yanıtını vermişti.

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
SAHİN K: Erkegi düsünen yok varsa yoksa ''ane'' anne mutsuz olursa cocuguda olur baba mutsuz oldugnda ne oluyor
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
baba mutsuz olmaz, , , . . . baba. ailesine evine çoluk çocuğuna sahip çıkar korur kollar, , , ,
Yayından Kaldır
2 0
ADINIZI YAZIN: kaya doğrusun. .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI: gündemde kalmak, , ,
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DODD: ömür boyu nafakamı olur ben nafaka verecem o gününü gün edecek yok ya ondan sonra şidet neden oluyor
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
TÜRK HALKI: bu adam ilk defa dogru konuşmuş helal valla
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
CELYOS: Acun ibret al bak
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

18:20   İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı - Magazin
17:49   Yasaklı kitabı film yapacak - Magazin
17:41   Erkan Mecit ve Olivia Mecit'in turnuva hazırlıkları sürüyor! - Magazin
17:14   Tolgahan Sayışman Mardin'de - Magazin
17:14   "Hanımefendi'nin Ziyareti" oyununun prömiyeri yapıldı - Magazin
17:12   Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm - Magazin
17:02   Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz - Magazin
16:49   Polisin kafasında şişe kırdığı iddia edilen milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı - Magazin
15:23   Oyuncu Şevval Sam "Ölüm fermanıdır" diyerek Kanal İstanbul Projesi'ne tepki gösterdi - Magazin
25.12.2019 18:51:28