09.07.2019 23:54
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Hülya Avşar'dan takipçilerine yeni şarkı müjdesi!

En son O Ses Türkiye programında juri üyeliği yaparak müzik çalışmalarına ara veren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla takipçilerine yeni teklisinin müjdesini verdi.

Şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yeni çıkartacağı teklisinin müjdesini verdi.

"SESİNİ ÇOK ÖZLEDİK"

Instagram hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar paylaştığı fotoğrafa, "Cuma görüşmek üzere." notunu ekledi. Hülya Avşar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce kişi tarafından görüntülendi. Avşar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi konuyla ilgili "Sesini çok özlemiştik." yorumunu yaptı.

HAVUZ PAYLAŞIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 55 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etmişti. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Avşar, son olarak havuza girdiği anların videosu paylaşmıştı.

Hülya Avşar'dan takipçilerine yeni şarkı müjdesi!
Hülya Avşar, Instagram, Magazin

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