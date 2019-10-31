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Hülya Avşar, Gucci'nin yeni mankeni Armine Harutyunyan'a övgü yağdırdı

Hülya Avşar, güzellik algısını yerle bir eden Gucci'nin yeni mankeni Armine Harutyunyan'a övgüler yağdırdı. Avşar, genç manken için "Son günlerde en beğendiğim isim" yorumunu yaptı.

31.10.2019 14:48

Hülya Avşar Gucci'nin yeni mankeni olan ve bir süre herkesin konuştuğu Armine Harutyunyan'ı beğendiğini dile getirdi. Avşar kızı, alışılagelmiş güzellik algısını yıkan genç mankenden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"SON GÜNLERDE EN BEĞENDİĞİM İSİM"

56 yaşındaki Avşar "Son günlerde en beğendiğim, karizmatik bulduğum isim Armine Harutyunyan. Herkesin birbirine benzediği bir dünyada o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dikkatimi çekiyor" dedi.

ARMİNE HARUTYUNYAN NASIL KEŞEFEDİLDİ

Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede podyuma çıkan Armine Harutyunyan, konser izlerken teklif aldığını anlattı. Dünyanın konuştuğu genç Harutyunyan "Manken değilim, grafik bölümü öğrencisiyim. Berlin'de konser izlerken modayla ilgilendiğini söyleyen bir ekip yanıma geldi. İletişim numaralarımı istediler" dedi.

Hülya Avşar, Gucci'nin yeni mankeni Armine Harutyunyan'a övgü yağdırdı

Armine Harutyunyan, Hülya Avşar, Manken, Gucci, Magazin


YORUMLAR (12)
OVA KENTLİ:SAÇMASIN HILYA
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XXXXX:Bayan resmen gıcığın teki. Nerede Türk düşmanı varsa ona övgüler yağdırmayı kendine ilke edinmiş. Adı geçen toplumun üyesi olmasaydı inanın ki gıkı çıkmazdı.
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1 0
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...:Güzel demeyelimde dikkat çekici diyelim yani.
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ZZZZZZ:SEVER TÜRK DÜŞMANLARINI KENDİSİ !!!!!
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TÜPÇÜ:1-2 seneye khk ile işten atılan herkes işine geri dönecek bunların dost dediğinede düşman dediğinede inanmamak gerek 250 insanımız boşu boşuna canından oldu demekki
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LAPTOP RECAİ:saçma sapan bir şey söyleyeyimde gündem de kalayım
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15 4
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VAY VAY:ne güzeli Hülya abla, senin kesip attığın tırnak olamaz bu çirkin şey
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2 14
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ASLAN:ablan başını yesin ha
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0 0
YARDIMCI:KANI KAYNAMIŞTIR. . . NE DE OLSA AYNI KANI TAŞIYORLAR
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YAZEVLADIM:ÖYLE YA DA BÖYLE GUCCİ, ADINI ISRARLA İNSANLARA İŞLİYOR. . .
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