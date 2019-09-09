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Hülya Avşar'ın 30 yıldır üniversite öğrencilerine yardım ettiği ortaya çıktı

Sinema oyuncusu Hülya Avşar'ın 30 yıldır imza attığı her işte '2 gence iş bulunacak' şartı koyduğu ortaya çıktı. Avşar bu şartıyla bu zamana kadar 350 kişiye iş kapısı açtı.

09.09.2019 16:09

Güzelliği ve yer aldığı projelerdeki başarısıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, ortaya çıkan iyilikleriyle de hayranlarından alkış topladı. Avşar kızının bu zamana kadar yer aldığı her film, dizi, reklam ve programda en az iki öğrenciye iş imkanı yarattığı ortaya çıktı.

2 GENCE İŞ BULUNACAK ŞARTI

Hülya Avşar ve ekibi anlaşma yaptıkları firma ya da yapımcıya "Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak." şartının yer aldığı sözleşmeye imza atıyor. Anlaşma ileAvşar ve ekibi tarafından belirlenen gençleri işe alıyor. Hülya Avşar'ın 1989'dan bu yana iş imkanı sağladığı kişi sayısı 350'nin üzerine çıktı.

HER YIL 30 ÖĞRENCİYE BURS VERİYOR

Spora olan ilgisiyle tanınan Hülya Avşar son 20 yılda tenis sporuna 1000 öğrenci kazandırdı. Avşar bunun yanı sıra her yıl 30 öğrenciye de burs imkanı sunuyor.

Hülya Avşar'ın 30 yıldır üniversite öğrencilerine yardım ettiği ortaya çıktı

Hülya Avşar, Magazin

YORUMLAR (9)
MEMLEKETİM: Is imkani saglamamis. Araci olmus. Ya arkadas su adminlerinizin isine son verin artik. Belesmi calistiriyorsunuz bunlari? Bu güne kadar cikmamis bu haber? Instigram popüler oluncami gün yüzüne cikti.
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KASAP ESE: helal sana boşuna sevmiyormuşuz seni helal
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,,,,,: niye şimdi söyleme ihtiyacı duydu acaba
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SELÇUK: kendısı hemserım olur kendı köyüne bıle hayrı yok
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EDA: engellilere yardım etsin fizik tedavi merkezlerine gitsin
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DELİYÜREK: Doğru ise helal olsun!
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GERONİMO: kimin hayırlı bir insan olacağı hiç belli olmuyor işte. tebrik ediyorum hülya hanımı
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ZİYAA: Allah hayırlarını kabul etsin.
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ÖNCE MANDA GİBİ SİSMİS SAPSAL: Zöhresine Yardim Etsin Patttladi Patttliycak Mübaarek ATOM Gibi
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