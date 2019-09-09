Hülya Avşar'ın 30 yıldır üniversite öğrencilerine yardım ettiği ortaya çıktı

Güzelliği ve yer aldığı projelerdeki başarısıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, ortaya çıkan iyilikleriyle de hayranlarından alkış topladı. Avşar kızının bu zamana kadar yer aldığı her film, dizi, reklam ve programda en az iki öğrenciye iş imkanı yarattığı ortaya çıktı.

2 GENCE İŞ BULUNACAK ŞARTI

Hülya Avşar ve ekibi anlaşma yaptıkları firma ya da yapımcıya "Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak." şartının yer aldığı sözleşmeye imza atıyor. Anlaşma ileAvşar ve ekibi tarafından belirlenen gençleri işe alıyor. Hülya Avşar'ın 1989'dan bu yana iş imkanı sağladığı kişi sayısı 350'nin üzerine çıktı.

HER YIL 30 ÖĞRENCİYE BURS VERİYOR

Spora olan ilgisiyle tanınan Hülya Avşar son 20 yılda tenis sporuna 1000 öğrenci kazandırdı. Avşar bunun yanı sıra her yıl 30 öğrenciye de burs imkanı sunuyor.