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Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı

56 yaşındaki başarılı sanatçı Hülya Avşar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçının cesur paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

20.01.2020 23:53 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:03

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hülya Avşar, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha mest etti.

56 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, hesabından cesur bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü sanatçının, yıldız emojisiyle yaptığı paylaşımına dakikalar içerisinde 60 binin üzerinde beğeni geldi.

ARKADAŞI UYARDI: PROJEYİ SÖYLEME

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum gününü kutlayan Hülya Avşar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "2020'den ne bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt vermeye hazırlanan Avşar'ın aracındaki arkadaşı da lafa girdi ve "Projeyi söyleme" diyerek ricada bulundu.

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Hülya Avşar'ın cesur paylaşımı büyük beğeni topladı

Hülya Avşar, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
ADINIZI YAZIN:ilgi bekliyor
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SAKARYALI HATUN:Ninem yaşında olmasına rağmen, benden daha güzel. :(((((((
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SAKARYALI HATUN:Bu , güzel değil ki... Yaş yetmiş,iş bitmiş.:)))))))
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ALEYNA TİLKİ:AHH Hülya bu pozları çekebilmek için 10 saat estetik makyaj uzmanları seni hazırladılar ama taşıma su ile değirmen dönmez bu işi bizlere bırak artık sen torun sahibi anneane oldun artık otur torun bak artık
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YAŞLI KURT:ULA TAM DA YATACAKTIM LAA. ŞİMDİ SAĞA DÖN SOLA DÖN . NAPCAUK ?
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KARADENİZLİ:Teyze yaş 56 olmuş. . . . sen nereye gidaysun da :))
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AYHAN:hahaha! photoshop olmasa ! biz ne yaparız. . . abla dökülğyor
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