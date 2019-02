Hülya Avşar'ın Kendini Tatmin Ettiği Sahnenin Tekrar Çekildiği New York In New York, Gişede Çakıldı

Sinan Çetin'in 1993 yapımı 'Berlin In Berlin' adlı sinema filmi Hülya Avşar'ın kendini tatmin ettiği sahne Türk sinemasına damga vurmuştu. Rafel Cemo Çetin, babasının filmini 26 yıl sonra 'New York In New York' adıyla yeniden yorumladı. Ancak film izlenme oranıyla gişelerde büyük hayal kırıklığı yaşattı.

EN AZ İZLENEN YAPIM OLDU

1993 yapımı 'Berlin In Berlin'in yeni uyarlaması olan 'New York In New York', gösterime yeni giren Türk filmleri arasında en az izlenen yapım olarak dikkat çekti.

SADECE 665 KİŞİ İZLEDİ

38 salonda gösterilen gerilim ve dram türündeki yapımı sadece 665 kişi tercih etti. Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönettiği 'New York In New York'un ilk hafta sonu hasılatı 8 bin 758 TL'de kaldı.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI İPİ GÖĞÜSLEDİ

Sinemaseverlerin hafta sonunda en çok tercih ettiği film, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Organize İşler Sazan Sarmalı' oldu.