Hülya Avşar'ın kız Zehra Çilingiroğlu, güzeliği ile büyüledi

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu, güzelliği ile adından söz ettirdi.

BAKAN BİR DAHA BAKTI

Özel bir davete katılan Zehra Çilingiroğlu, pullu kolları tüy detaylı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Gün geçtikçe güzelliğine güzellik katan Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktı.

"MAŞALLAH" DEMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'na sosyal medya kullanıcılarından da övgü yağdı. Takipçiler, Çilingiroğlu'nun güzelliği karşısında "Maşallah" demekten kendini alamadı.

BASINA İLK POZ

Geçtiğimiz günlerde Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilk kez birlikte basına poz vermişti.