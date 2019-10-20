Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, düğün kombiniyle garsona benzetildi

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile modacı Gülnur Güneş'in düğününe katıldı. Çilingiroğlu, kıyafet tercihi ile bu kez sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Zehra Çilingiroğlu, yaptığı kombinle düğünde görev yapan garsonlara benzetildi.

DÜĞÜNE SEVGİLİSİYLE KATILDI

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, geçtiğimiz günlerde gittiği kınada kıyafet tercihi ile çok beğenilmişti. 20 yaşındaki genç kız, ünlülerin de akın ettiği modacı Gülnur Güneş'in düğününe sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı.

KIYAFET TERCİHİ BEĞENİLMEDİ

Günlerdir magazin manşetlerini "Güzelliği ile büyüledi" başlığıyla süsleyen Zehra Çilingiroğlu, tercih ettiği smokin kıyafetiyle hayal kırıklığına uğrattı. Sevgilisiyle aynı kombini tercih eden Çilingiroğlu'na sosyal medya kullanıcıları "Düğüne garson olarak mı katıldı, 50 yaşındaymış da 30 görünüyor" gibi yorumlarını yaptılar.