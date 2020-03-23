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Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı

56 yaşındaki başarılı oyuncu şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından üzerindeki bornozuyla köpeğinin tüylerini taradığı anları paylaştı. Avşar'ın derin bacak dekoltesi ise görenleri şaşkına çevirdi.

23.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:23

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yakın zaman önce YouTube kanalı açarak ünlü isimleri konuk almaya başladı. Öte yandan Instagram hesabını aktif olarak kullanan Avşar, son olarak bornozuyla çektirdiği videosunu paylaştı.

BORNOZUYLA KÖPEĞİNİN TÜYLERİNİ TARADI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından köpeğinin tüylerini tararken bir video paylaştı. Üzerindeki bornozla video paylaşan Avşar kızı, derin bacak dekoltesiyle herkesi şaşırttı. Hayatını spora adayan Avşar'ın kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı

"ANNELER ÇOCUKLARINI BÜYÜTMELİ, EŞLER ÇALIŞMALI"

YouTube'da içerik üretmeye başlayan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kendisinin büyüttüğünü ve bakıcıya da karşı olduğunu söyleyerek "Çocuğumu her zaman kendim büyüttüm. Anneler çocuklarını kendi büyütmeli, eşler çalışmalı. Eski sistemciyim. Çünkü doğru sistem bu. Erkekler çalışmalı, eve para getirmeli, hem kendini iyi, hem de erkek olduğunu hissetmeli. Bakıcı sistemi tamamen yok olmalı. Ben ilkokuldan liseye kadar kızım Zehra'yı okula götürdüm, aldım" demişti.

Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı

Haberin Videosu :

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Etiketler : Hülya Avşar, Instagram, Magazin

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Yorumlar (8)
SALDIRAY ABİNİZ:10 üzerinden 10
Cevap Yaz 0 1
TODOR:İyiymiş.
Cevap Yaz 0 1
BİRİSİ:Gençliğimin kadını.Ey gidi günler ey.
Cevap Yaz 0 1
BUNAK:ÇOK GÜZEL LOOO
Cevap Yaz 0 1
GÜVEN:az kaldı seninde sokağa çıkman yasaklanacak
Cevap Yaz 0 5
MELEK:ya çok yaşayın emi. :)))))))) gülmekden kırıldım.
0 0
..:TEYZE NAPIYONYA
Cevap Yaz 7 7
RÜKNETTİN:Hastasıyız dedeeeeeeee.
0 2

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