Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yakın zaman önce YouTube kanalı açarak ünlü isimleri konuk almaya başladı. Öte yandan Instagram hesabını aktif olarak kullanan Avşar, son olarak bornozuyla çektirdiği videosunu paylaştı.

BORNOZUYLA KÖPEĞİNİN TÜYLERİNİ TARADI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından köpeğinin tüylerini tararken bir video paylaştı. Üzerindeki bornozla video paylaşan Avşar kızı, derin bacak dekoltesiyle herkesi şaşırttı. Hayatını spora adayan Avşar'ın kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

"ANNELER ÇOCUKLARINI BÜYÜTMELİ, EŞLER ÇALIŞMALI"

YouTube'da içerik üretmeye başlayan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kendisinin büyüttüğünü ve bakıcıya da karşı olduğunu söyleyerek "Çocuğumu her zaman kendim büyüttüm. Anneler çocuklarını kendi büyütmeli, eşler çalışmalı. Eski sistemciyim. Çünkü doğru sistem bu. Erkekler çalışmalı, eve para getirmeli, hem kendini iyi, hem de erkek olduğunu hissetmeli. Bakıcı sistemi tamamen yok olmalı. Ben ilkokuldan liseye kadar kızım Zehra'yı okula götürdüm, aldım" demişti.

Haberin Videosu :