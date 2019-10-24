Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisine onay verdi

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlattı. İlişkisini ciddi bir seviyeye getiren Zehra, geçtiğimiz gün müstakbel kayınvaledisinin doğum gününe katıldı. Hülya Avşar da kızının ilişkisini hakkında fikirlerini söyledi.

"KIZIMA SONUNA KADAR GÜVENİYORUM VE ARKASINDAYIM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına görüntülü bağlanan Hülya Avşar, kızının ilişkisi hakkında şöyle konuştu: "Zehra'nın ilişkisi tabi ki bilgim dahilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum. Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını. Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum."

"ZEHRA'YA GÜVENİMDEN DOLAYI HAYATIM KOLAYLAŞTI"

"Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Zehra kendi üstünde bizim varlığımızı muhakkak hissediyordur ama o kadar aklı başında bir kız oldu ki Allah herkese böyle bir evlat bağışlasın. Ben artık kendimi o konu da çok rahat hissediyorum, Zehra'ya olan güvenimden dolayı hayatım çok kolaylaştı."

"ZEHRA'DA ESTETİK YOK"

Geçtiğimiz günlerde bir kına davetine katılan Zehra Çilingiroğlu'nun yüzündeki değişiklikler akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorusunu getirdi. Muhabirin bu konuyu hatırlatmasıyla ilgili konuşan Avşar, "Zehra'nın hiçbir yerinde estetik yok." dedi.