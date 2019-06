HÜLYA AVŞAR, KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROLU İLE OYUNU KULLANDI

Ünlü oyuncu Hülya Avşar , kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Sarıyer 'de oyunu kullandı.

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile oy kullanmak üzere Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'ne geldi. Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.. Hülya Avşar, okula girince bir vatandaşın kendi soyadının da Avşar olduğunu söylemesi üzerine "Bizim aşiretten misiniz, çakın" diyerek çak işareti yaptı. Bir başka vatandaş da Zehra Çilingiroğlu'na, "Zehra, mührü götürme bu sefer" deyince Hülya Avşar'ın, "Mührü götürmeyeceğiz bu sefer" demesi gülüşmelere neden oldu.

AVŞAR OY PUSULASINI ALMASI İÇİN UYARILDI

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, muhtarlıktan seçmen kağıtlarının gelmediğini belirterek, cep telefonunundaki belgenin fotoğraflarıyla görevlilerden sandığın bulunduğu yeri öğrendi. Hülya Avşar ve kızı daha sonra oy kullanacakları 1047 numaralı sandıkta oy kullanmak üzere okulun üçüncü katına çıktı. Hülya Avşar, burada da hem sandık görevlileri hem de vatandaşlarla şakalaştı. Hülya Avşar, kimliğini uzattıktan sonra görevlinin "46 numara" demesine de "46 bana denk geldi, anlamadım ama" demesi de gülüşmelere neden oldu. Önce Hülya Avşar oyunu kullandı. Kabine gireceği sırada kimliğini de götüren Hülya Avşar, görevliler tarafından uyarılınca da "Biz bu işi bir türlü öğrenemeyeceğiz" diyerek güldü. Hülya Avşar, daha sonra da oy pusulasını almak üzere görevliler tarafından uyarıldı.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAŞEYİ KABİNDE UNUTTU

Annesinden sonra Zehra Çilingiroğlu da oy pusulasını almak üzere görevliler tarafından uyarıldı. Çilingiroğlu, oyunu kullandıktan sonra bu kez de kaşeyi kabinde unuttu. Görevliler, "Hülya hanım siz unutmayın kaşeyi" deyince Hülya Avşar, "Tamam illahi ki bir vukuat yapacağız zaten" dedi. Hülya Avşar, oyunu kullanıp kabinden çıkınca "Bir şey unutmadık. Zehra da zarfı eve götürmüyor" diyerek güldü. Hülya Avşar, "Sürekli bir vukuatla geliyorsunuz yani" diyen bir sandık görevlisiyle de "Size ne" diyerek şakalaştı. Hülya Avşar'ı gören vatandaşlar, birlikte fotoğraf da çektirdi.

"OLAN HER ŞEYİN GÜZEL OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Hülya Avşar, gazetecilerin seçimi nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorular üzerine, "Seneye ben adaylığımı koyacağım. Baksanıza hangisinin bu kadar seveni var. Tabii ki vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik. Ben hep şunu söylüyorum; kimin içini, kimin dışını neyin ne olduğunu bilmek çok zor vatandaş açısından. Ama bir gerçek var ki, benim güvendiğim yukarıda Allah var ve hakkımızda her şeyi en doğrusunu verecektir. Olan her şeyin güzel olduğuna inanıyorum. Onun için de sadece 'Allahım hayırlısı olsun' deyip oyumu kullanıyorum. Açıkçası her ne olursa olsun, yine bundan sonrası bizim için gerçekten her iki taraf açısından, çok daha dikkat edilen, yapılan yanlışların düzeltilebileceği bir dönem olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Her iki taraf için de" dedi. Avşar, kızının kullandığı araçla okuldan ayrıldı.

