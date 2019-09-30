Haberler » Spor » Haber

Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı

Tenis sporuna olan ilgisiyle bilinen Hülya Avşar, katıldığı Cup Tenis Turnuvasında derin yırtmaçlı eteğiyle ilgi odağı oldu.

30.09.2019 13:43

20 yıldır düzenlenen Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvasının Bursa ayağına katıldı. Turnuvanın son gününde gösteri maçına çıkan Avşar, derin yırtmacıyla göz kamaştırdı. Öyle ki Avşar'a gösterilen yoğun ilgiden dolayı, oyun bir set daha uzatıldı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Hülya Avşar ve Korhan Akın'dan oluşan takım, Tamer Haytoğlu ve Muazzez Demirci ile karışık çiftler gösteri maçı gerçekleştirdi. 55 yaşındaki yıldız oyuncu, gösteri maçına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı. Performansıyla büyüleyen Avşar kızına ilgi ise yoğundu. Hülya Avşar, maçı izlemeye gelen tenisçi çocukların tenis toplarını da imzalamayı ihmal etmedi.

ÖĞRENCİLERE BURS VERİLİYOR

Tenis turnuvasından elde edilen gelir, başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor.

Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı

Hülya Avşar, Bursa, Tenis, Magazin, Spor

YORUMLAR(54)
ÇİÇO:çiçekçi kadınlara benzemiyor mu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KEMAL:hristiyan nurettin için boynuna haç takıyordun, yaptırdığın büyüler işe yaramadı, bak şimdi 60''ında bacak neyim açıp şaşırdın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLI:HAYRANIM BU HATUNA TENNİS OYNARKEN BİLE ŞIK GÖRÜNMESİNİ BİLİYOR.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÖÖÖJJJJJ:dedem 80 yaşında hülya anca onun dengi. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KRALEX:YILLANMIS ŞARAP GİBİ
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
JEAN RENO:raket gibi kadın
Yayından Kaldır
14 20
Cevap yaz
AVNİ:Pörsümüş artık
Yayından Kaldır
3 2
MEMET33:JEAN RENO BUNA RAKET DİYORSAN SENİNKİDE PELTELEŞMİŞTİR O ZAMAN. YAŞ KAÇ BABOŞ KESİN 68 ÜSTÜDÜR
Yayından Kaldır
10 3
ALİ:GÖSTERDİĞİ BACAKLARININ ACISINI AHİRETTE ÇOK ACI ÇEKECEK
Yayından Kaldır
16 11
Cevap yaz
ALI ALI RÖNTGEN CI ALI HEMEN DE SÜZMÜSSÜN
Yayından Kaldır
4 1
Tüm 54 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
19:02 Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber
19:00 Mario lemina, psg maçında yok
18:59 Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası
18:54 "Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz"
18:53 Tuchel: herkes bana galatasaray atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi
18:51 Thomas Tuchel: "Büyük bir takıma karşı oynayacağız"
18:51 Ünal Karaman'dan Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret