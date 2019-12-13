Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hande Yener, tarzı çok beğenildi

Müzik kariyerinin 20. yılına özel yeni imajıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hande Yener, tarzının çok beğenildiğini belirterek '' Binlerce harika tepki var. Büyük emekler verdik. Hülya Avşar ve Demet Akalın arayıp tebrik etti. Zorlama bir imaj olmadığını belirtiyor herkes. Basının ilgisi muhteşem.'' dedi.

20. yılına özel yeni imaj

''BOL BOL HANDE YENER SESİNİ DUYACAKSINIZ''

Yeni çıkaracağı albümündeki şarkılar hakkında ipucu veren Yener, ''Çok şarkı var, boş yok ve başka kafa. Bol bol Hande Yener sesini duyacağınız tarz parçalar var albümde. Çok heyecanlıyız. Çalışmaya devam.'' cümlelerini kullandı.