23.06.2019 15:27
Haberler » Güncel » Haber

HÜLYA AVŞAR VE KIZI OY KULLANDI

HÜLYA AVŞAR VE KIZI OY KULLANDI

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:20 İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hastaneye kaldırıldı
17:20 MHP Lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek
17:20 Bilecik'te yağmur ve şükür duası
17:20 El freni çekilmeyen kamyon hareket edip, şarampole böyle devrildi
17:19 "19. Etli Kazan Pilav Günü Etkinliği"
17:19 Oy verme işlemi sona erdi, oyların sayımına başlandı (1)
17:19 İZMİR Bergama'da Rafet El Roman rüzgarı