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Hülya Avşar, yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı

Hülya Avşar, gazetecilerle röportaj yaptığı sırada yavru kedinin arabanın altına girmesiyle panik dolu anlar yaşadı. Avşar koşarak otomobili durdurarak kediyi kurtardı.

04.10.2019 17:17

Ünlü sunucu Hülya Avşar, gazetecilerle röportaj yaptığı sırada yavru kedinin arabanın altına girdiğini gördü. Röportajı yarıda kesen Hülya Avşar, kediyi arabanın altından çıkardı.

DAKİKALARCA UĞRAŞTI

Avşar, "Altınızda kedi var, sakın hareket etmeyin." diyerek, şoförü aşağıya indirdi. Sanatçı, dakikalarca araç sahibi ve gazetecilerle minik yavruyu çıkarmak için uğraştı.

KEDİYİ İKNA ETMEK İÇİN SÜT GETİRDİ

Bir türlü başarılı olamayan Hülya Avşar, kediyi ikna etmek için kuaförden süt getirtti. Otomobilin altındaki sevimli dosta ulaşan sanatçı, onu kucağına alarak yarası olup olmadığını kontrol etti. Boynundaki tasmasının kediyi rahatsız ettiğini fark eden Avşar, gevşetip kuafördeki sahibine teslim etti.

Hülya Avşar, yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı

Hülya Avşar, Magazin

YORUMLAR(14)
KEDERLİ KEDİ:Kediden önce kızını kurtar
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ORKUN:HÜLYA SENİ BEĞENİYORUM.
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HÜLYA:utanmıyormusun ben senin ninen yaşındayım
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SEDEF:tamda hayvanları koruma günü ne güzel denk gelmiş
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KURTARIR:Sonra da evdeki kedi ordusuna dahil eder
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MODACI:Harikasın Hülya abla
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KOCYRAK:gerçekten harika
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ÖÖÖJJJÖÖÖ:jürisi olduğu yarışmalarda gençlerin hayalleriyle oynuyor. . . bırak kediyi. . . bu bile senaryodur. . . malum oyuncudur. . . nasıl olsa millet yiyor. . .
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ZİYAA:Allah razı olsun Hülya Avşar. . .
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METİN:Güzel hareket Tebrik ederim zaten bu beklenirdi hülyadan
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