Hülya Demirel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AMASYA TAŞOVA belediye başkan adayı olan Hülya Demirel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AMASYA TAŞOVA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hülya Demirel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AMASYA TAŞOVA adayı Hülya Demirel kimdir? BTP AMASYA TAŞOVA adayı Hülya Demirel yüzde kaç oy aldı?

Hülya Demirel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AMASYA TAŞOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hülya Demirel TAŞOVA ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. TAŞOVA ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Hülya Demirel adlı BTP adayı toplamda 13 adet oy sayısına ulaştı.

AMASYA TAŞOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.