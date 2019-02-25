Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" Programıyla Ekranlara Geri Dönüyor

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit'in TRT2'de sunacağı, hem Yeşilçam'dan hem de günümüz Türk sinemasından oyuncular, yönetmenler, yapımcılarla sinema söyleşileri yapacağı "Film Gibi Hayatlar" başlıyor.

ESKİ EŞİ TÜRKER İNANOĞLU İLK KONUK

Her Pazar saat 11:30'da izleyicileriyle buluşacak olan programın ilk konuğu sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Türker İnanoğlu oldu. "Bay Sinema" lakabıyla Türk Sineması'na yön veren kişilerden biri olan Türker İnanoğlu'yla dünden bugüne sinemamızı konuşacak olan Hülya Koçyiğit, İnanoğlu'nun hayatına dair bilinmeyenleri de TRT2 ekranında seyircisiyle paylaşacak.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN MÜJDEYİ VERDİ

Temelinde hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayelerinyer alacağı "Film Gibi Hayatlar" ın müjdesini de Hülya Koçyiğit sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Efsane ismin "Kültür, Sanat kanalı TRT2 bugün yayın hayatına başladı. Yolu açık olsun. Ben de bu özel kanalda sinema söyleşileri yapacağım "Film Gibi Hayatlar" adlı program ile sizlerle buluşacağım." paylaşımı takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.