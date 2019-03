Hülya Koçyiğit: Geleceğe Yatırım Yapabilmek, Kadına Değer Vermekten Geçer

Kaynak: DHA

– Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, kadının toplumun temelini oluşturduğuna vurgu yaparak "geleceğe yatırım yapabilmek, kadına değer vermekten geçer" dedi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi'nde düzenlenen'Kadınların Toplumdaki Yeri' söyleşisi, 'Yeni Yüzyıl'da Kadın ve Sanat' sergi açılışı ile başladı."KADIN, KALKINMANIN SEMBOLÜ"Haklarını mücadele ederek kazanan tüm kadınların kadınlar gününü kutlayan Hülya Koçyiğit, "55 yıllık sinema hayatımda, 180 film ve 180 farklı karakterle kadını anlamaya, kadını anlatmaya çalıştım. Kadının eğitimini, sağlığını, toplum hayatındaki yerini anlatan filmlerde oynamaya gayret ettim. Türk kadınını daha yakından tanımak, onun içinde bulunduğu yaşam serüvenini hep birlikte gözler önüne sermek ve bu konuda daha duyarlı olmak adına sinemayı bir nevi aracı olarak kullandım. Çeşitli platformlarda hep kadın söz konusu ediliyor. Keşke kadın yalnızca özel bir gün ile anılmasa. Yapılan farkındalıklar yıllar boyunca herkesi etkilemeli ve herkes ciddi ciddi düşünmeli. Kadın aynı zamanda ana, kültürün taşıyıcısı, yetiştiren, çoğaltan, aktaran, öğreten, dokunduğu her şeyi güzelleştiren kadın, duruşuyla bulunduğu ortama ışık saçan kadın, varlığıyla umut olan kadın, gücüyle emeğiyle yarınlarımızın teminatı ve güvencemiz kadındır. Toplumun kurucu unsuru olduğu kadar, kalkınmanın da sembolüdür kadın. Kadınların sosyal sorumluluk projelerine kattığını düşünürsek, onlara tekrar teşekkür etmeliyiz" ifadelerini kullandı."KADIN, TOPLUMUN TEMELİDİR"Kadının toplumun her kademesinde var olması ve eşit fırsatlardan yararlandırılıyor olmasının o ülkenin gelişmişlik seviyesini gösterdiğini belirten Koçyiğit, "kadın toplumun temelidir" dedi. Hülya Koçyiğit, "Geleceğe yatırım yapabilmek kadına değer vermekle geçer. Kadına değer dediğimiz zaman kadın toplumumuzda yeteri kadar değer görüyor mu? Çünkü hemen aklıma kadına yapılan şiddet geliyor. Sadece bizim toplumumuzda değil tabi, bütün dünyada kadınlar şiddete uğruyor. Geçen yıl 400 küsür kadınımızı kaybettik sırf şiddet yüzünden. Bu nedenle çocukların aile içinde iyi yetiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu."EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA FARKINDALIKLARIMIZ ARTIYOR"Konuşmasında çocuk gelinlere de değinen Koçyiğit, sosyo-ekonomik nedenlerle çocuk yaşta kızların evlendirildiğini söyledi. Koçyiğit, "Oysa evlilik bir bireyin kendi seçimiyle vereceği karar. Çocuk yaşta hem ailelerinden uzaklaştırılıyor hem eğitimleri yarım kalıyor de her türlü özgürlükleri engellenmiş oluyor. Bunları gazetelerden okuyoruz, sinemaya aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü sinema bir yerde toplumun aynası, ne kadar gözler önüne getirirsek o kadar bu konuyla ilgili düşünürüz, utanç duyarız ve insana yakışmayan bu davranışlardan mümkün olduğunca toplumu uzaklaştırmaya çalışırız. Eğitim düzeyi arttıkça ve farkındalıklarımız arttıkça bu sorunlar inşallah yok olacak" dedi."KADIN, BEREKETİN ÖZÜDÜR"'Kadınların Toplumdaki Yeri' söyleşisinde konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise dünyanın kurtuluşa ulaşabilmesi için kadınlara ihtiyaç olduğunun vurgusunu yaptı ve "Benim kadın kimliğinde gördüğüm şey onun sevgini, bereketin, onurun, fedakarlığın sadece simgesi olmak değil özüdür. Dünya küresel vicdanını kaybetti, bu anlayışın sonunda insanlık aslında geleceğini de tüketiyor. Buradan bir çıkış noktası bulmalıyız. Ben bunun kadınların eseri olacağını, onların öncülüğünde ve mücadelesiyle olacağını düşünüyorum. Kadınların yüreğinin, vicdanın erkeklere göre çok farklı ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu farklılıktan dünyanın yaralanması gerektiğine inanıyorum. Yeryüzünden hiçbir din, dil, ırk farkı gözetmeksizin sömürünün, eşitsizliğin ve adaletin sökülüp atılabilmesi için, nerede acı varsa rengine, milliyetine bakmadan onu hissedebilinmesi için bir kadın duyarlılığına, vicdanına ve yüreğine ihtiyaç var. Tüm dünyanın kurtuluşa ulaşabilmesi için sizlere ihtiyacımız var, lütfen siyasete girin, siyaset yönetme sanatıdır dolayısıyla sizlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. - İstanbul