Hülya Lüleci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA SAPANCA belediye başkan adayı olan Hülya Lüleci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA SAPANCA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hülya Lüleci isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA SAPANCA adayı Hülya Lüleci kimdir? DP SAKARYA SAPANCA adayı Hülya Lüleci yüzde kaç oy aldı?

Hülya Lüleci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA SAPANCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hülya Lüleci SAPANCA ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. SAPANCA ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Hülya Lüleci adlı DP adayı toplamda 73 adet oy sayısına ulaştı.

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