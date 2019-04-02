Hülya Özyer Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR GAZİEMİR belediye başkan adayı olan Hülya Özyer isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR GAZİEMİR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hülya Özyer isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR GAZİEMİR adayı Hülya Özyer kimdir? BTP İZMİR GAZİEMİR adayı Hülya Özyer yüzde kaç oy aldı?

Hülya Özyer Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR GAZİEMİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hülya Özyer GAZİEMİR ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. GAZİEMİR ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Hülya Özyer adlı BTP adayı toplamda 126 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR GAZİEMİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.