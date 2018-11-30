Hümayun Şeceryan, İstanbul'da Konser Verecek

30 Kasım 2018 Cuma 14:53



30 Kasım 2018 Cuma 14:53

İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan (Homayoun Shajarian), 3 Aralık'ta "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde hayranlarıyla buluşacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 1 Aralık'ta başlayacak.İranlı bestekar ve hattat Muhammed Rıza Şeceryan'ın oğlu Hümayun Şeceryan da festival kapsamında 3 Aralık'ta konser verecek.Konserde Şeceryan'a, Tahmoures ile Sohrab Pournazeri kardeşler eşlik edecek.Şeceryan, 1975'te Tahran'da dünyaya geldi. Babasının yönlendirmesiyle 5 yaşında ritm çalışmaya başlayan sanatçı, ardından tombak öğrendi. Ses egzersizlerini 14 yaşından beri dağlarda yapan Şeceryan, Tahran Müzik Konservatuvarı'nı bitirdi.