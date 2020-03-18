Humble Bundle'dan, Capcom Mega Bundle Fırsatı

Humble Bundle oyuncuların karşısına yeni paketler ile çıkmaya devam ediyor. Bu defa Capcom Mega Bundle ile seçili Capcom oyunları, oyuncuların beğenisine sunuldu.13 gün sonra yani 31 Mart 2020 tarihinde sona erecek olan pakette üç farklı miktarda ödeme yaparak üç farklı içeriğe sahip olmanız mümkün olacak. Eğer 5 TL ödeme yaparsanız, Strider, Mega Man Legacy Collection, Resident Evil: Revelations 2 oyununun ilk bölümüne ve Resident Evil 2 (2019) oyunundaki bütün ödülleri açabileceğiniz anahtara sahip olabileceksiniz.70.48 TL ödeme yapmanız durumunda, yukarıdaki içeriklerin tamamına ek olarak Mega Man X Legacy Collection, Resident Evil 0 HD Remaster, Resident Evil Revelations ve Resident Evil: Revelations 2 oyunlarının yanı sıra Devil May Cry 5 ve Resident Evil 2 (2019) için %50 oranında indirim çeki hediyeniz olacak.Son olarak 120 TL'yi gözden çıkartmanız durumunda yine yukarıdaki içeriklerin tamamına ek olarak Mega Man 11, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Devil May Cry 4 Special Edition, Resident Evil HD Remaster ve Dead Rising 4 oyunlarını kütüphanenize ekleyebileceksiniz.Capcom Mega Bundle sayfasına buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir