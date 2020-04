Humble Bundle'dan Kaçırılmayacak Conquer COVID-19 Paketi!

COVID-19 ile dünya genelinde amansız bir mücadele söz konusu ve bazı dünya liderleri de sağlık kuruluşlarına bağışlarda bulunarak desteklerini gösteriyorlar. Humble Bundle da sitesi üzerinden yaptığı bir duyuru ile bu mücadele destek vereceğini açıkladı.Şu anda Humble Bundle sitesinde Conquer COVID-19 adıyla muazzam bir paket var. 195 TL karşılığında sahip olacağınız bu pakette kırk dört kadar oyun, bir tane film, on bir tane kitap, on iki tane çizgi-roman ve bir tane de yazılım bulunuyor.Oyun listesinin içeriğinin bir hayli iyi olduğunu söylemek lazım. Her ne kadar birçoğu bağımsız geliştirici oyunları olsa da Killing Floor 2, Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered, Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition, Worms Revolution, Sniper Elite III, Brothers - A Tale of Two Sons ve The Witness gibi son derece kaliteli oyunlar da mevcut. Ayrıca bir aylık Humble Choice aboneliği de kazanacaksınız.7 Nisan 2020 Salı günü kalkacak olan pakette yer alanların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz.OyunlarA Good Snowman Is Hard To BuildA Mortician's TaleAgents of MayhemAlien SpidyBroken AgeBrothers - A Tale of Two SonsBrutal LegendDarksiders II: Deathinitive EditionDarksiders: Warmastered EditionDucati - 90th AnniversaryEuropa Universalis IVFahrenheit: Indigo Prophecy RemasteredGnogHacknetHiveswap: Act 1Hollow KnightInto the BreachKilling Floor 2Lego Batman 3: Beyond GothamLostWindsMagickaPac-Man Championship Edition 2Party HardPikunikuPsychonautsRebuild 3: Gangs of DeadvilleSniper Elite IIISpeed BrawlStealth Inc. 2: A Game of ClonesStick Fight: The GameSuper HexagonSuperhotThe Jackbox Party Pack 2The WitnessThis Is The PoliceTilt BrushTotally Accurate Battle SimulatorTropico 4UndertaleVVVVVVWizard of LegendWorld of GooWorms RevolutionZombotronFilmDouble Fine Adventure belgeseliKitaplarAnimal KindAutomate the Boring Stuff with PythonCoping SkillsCrosswords of Wisdom Vol. 1Crosswords of Wisdom Vol. 2Journeys Through Time And SpaceMindfulness For KidsPrisoners Of Our Thoughts (ses kitabıyla da geliyor)Starfinder: Pact Worlds campaign settingThe Art of Captivating ConversationThe Mood Elevator (ses kitabıyla da geliyor)Çizgi-RomanlarArmy of Darkness: one-shot Humble Bundle exclusiveCriminal, volume 1Fairy Tail: Happy's Heroic Adventure, volume 1Locke & Key, volume 1Nowhere Men, volume 1Oblivion Song, volume 1Red Sonja: Petitioning the QueenSaga, volume 1Spawn Origins, volume 1The Boys, volume 1Undiscovered Country, issue 1YazılımMusic Maker EDM EditionSon olarak Humble Bundle, Conquer COVID-19 paketinden elde edilecek olan gelirlerin tamamının COVID-19 ile savaşmak ve hayat kurtarmak için çalışan hayır kurumlarına ve kuruluşlara bağışlanacağını söyledi.

