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Humble Bundle Strateji Oyunları Paketi Yayınlandı

Humble Bundle, oyunculara farklı türdeki oyunların bir araya getirildiği yeni ve cazip paketler sunmaya devam ediyor. Bu defa, Stardock Entertainment'ın strateji türündeki oyunlarının bulunduğu paketler hazırlanmış.

09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:51
Humble Bundle Strateji Oyunları Paketi Yayınlandı
Humble Bundle, oyunculara farklı türdeki oyunların bir araya getirildiği yeni ve cazip paketler sunmaya devam ediyor. Bu defa, Stardock Entertainment'ın strateji türündeki oyunlarının bulunduğu paketler hazırlanmış. Eğer strateji ilgi alanınız ise, sizin için olduğunu söyleyebilirim.

Eğer 5 TL'yi gözden çıkarırsanız, Sorcerer King: Rivals ve Dead Man's Draw oyunlarına sahip olabilirsiniz. Bir karşılaştırma yapacak olursam, her iki oyunun Steam mağazasındaki değeri toplamda 45.5 TL. Yani 40.5 TL'lik bir tasarruf söz konusu.

Humble Bundle strateji oyunları paketinde neler var?

68.76 TL karşılığında, yukarıdaki oyunlara ek olarak Galactic Civilizations III, Galactic Civilizations III: Crusade Expansion Pack, Galactic Civilizations III: Retribution Expansion ve Galactic Civilizations III - Mega Events DLC sizin olacak. Bu paketin toplam değeri Steam mağazasında 177.5 TL.

Son olarak 85 TL ödeyerek, yukarıdaki oyunların tamamına ek olarak, Star Control: Origins, Star Control: Origins - Earth Rising Expansion, Star Control: Origins - Original Soundtrack, Star Control I and II, Star Control III, Galactic Civilizations III: Intrigue Expansion ve Ashes of the Singularity: Escalation sahibi olabilirsiniz. Bu paketin toplam değerinin ise Steam mağazasında 376.4 TL olduğunu söyleyeyim.

On iki gün sonra sona erecek olan paketlerin bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Star, Teknoloji
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