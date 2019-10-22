Humraz Cin Tarikatı Filmi

Arkeoloji
bölümünde yüksek lisans yapan Tuğba gençliğinde anne ve babasını faili meçhul bir şekilde kaybetmiştir. Araştırmalarında Derinsuyluk köyü etrafında Humraz isimli eski bir tarikatın izlerine rastlar. Ağabeyi Selim ve danışmanı olarak başvurduğu hocası, bu konuyu araştırmak için gece geç saatlerde bölgeye giden Tuğba'ya yol gösterir. Tuğba tüm bunların sonucunda kan dondurucu gerçekle yüzleşecektir.Yönetmen:
Tayfun Can DemirtaşSenaryo:
Tayfun Can DemirtaşOyuncular:
Bahar Günal, Muhittin Gündeşli, Enver Kurucan, Duygu Gökçe, Atakan Teke, Serhat Gündoğdu, Sezer KılıççekenFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Humraz Cin TarikatıYapımcı Firma:
Şehr-i SinemaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Sun Global MedyaVizyon Tarihi:
07.02.2020 Humraz Cin Tarikatı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.