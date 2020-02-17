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Hunilerle yakıt aktarımı jandarmaya takıldı

Turgutlu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında park halindeki bir araçtan şüphelendi ve araçtan bir tıra huniler yardımıyla yakıt verildiği tespit edildi.

17.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:41Hunilerle yakıt aktarımı jandarmaya takıldı
'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında park halindeki bir araçtan şüphelendi ve araçtan bir tıra huniler yardımıyla yakıt verildiği tespit edildi. Ekipler yaptığı arama sonucunda bin litre mazot ele geçirerek, akaryakıta el koyarken 3 kişi de gözaltına alındı.

'nın Turgutlu ilçesinde Avşar Mahallesi'nde İlçe Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı yol uygulamasında park halinde bulunan 35 AKD plakalı kamyonetin durumundan şüphelenen ekipler yaptıkları incelemede araçta bin litre akaryakıt tespit etti. Akaryakıtın faturalarını soran ekipler şahısların fatura ibraz edememesi üzerine yakıta el koydu ve şüpheli H.H.Ü., İ.Ü. ve araçtan yakıt alan M.N. ekiplerce gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların jandarmada sorgusunun devam ettiği ve sorgulamanın ardından şahısların adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Turgutlu, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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