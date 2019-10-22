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'Hunililer' 32 farklı macerasıyla gösterimde

Yiğit Özgür'ün efsane karikatürü, 'Hunililer', 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

22.10.2019 13:01'Hunililer' 32 farklı macerasıyla gösterimde

Yiğit Özgür'ün efsane karikatürü, 'Hunililer', 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Yönetmen koltuğunda Ezel Akay'ın oturduğu, Emre Özbay'ın yazdığı 'Hunililer', 32 farklı maceradan oluşuyor. Oyun, sürreal bir kaos olmakla beraber aynı zamanda izleyenin de dahil olmaktan kendini alamadığı, tiyatro seyircisini doya doya güldüren gerçek üstü bir eğlence olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Kostüm ve sahne tasarımını Naz Erayda'nın yaptığı oyunun müzikleri Serdar Ataşer'in ışık tasarımı ise Cem Yılmazer'in imzasını taşıyor.

Hunililer'in biletleri, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişelerinde ve Biletix'ten temin edilebilecek.



Donald Trump, Yiğit Özgür, Çarşamba, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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