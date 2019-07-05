Hunt: Anlaşmasız Brexit seçeneği reddedilmemeli

– Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti liderliği adayı Jeremy Hunt, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılma seçeneğinin reddedilmemesi gerektiğini söyledi ve Parlamento üyelerine anlaşmasız bir Brexit'i engellememe çağrısı yaptı.

Hunt, AB'yi yeni bir anlaşmaya ikna etmenin tek yolunun anlaşmasız bir Brexit olasılığını canlı tutmak olduğunu söyledi ve Birleşik Krallık ve AB'nin iyi ilişkilere sahip olmasının önemine işaret etti.

AB yetkilileri daha önce pek çok kez Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasının değiştirilemeyeceğini belirtmişlerdi. - İstanbul

Kaynak: DHA