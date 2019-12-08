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Hurda araç taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı

Adana'da hurda araç yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı.

08.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:40Hurda araç taşıyan kamyon trafikte tehlike saçtı
'da hurda araç yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı.
Alınan bilgiye göre, hurda araç yüklü 01 BJU 20 plakalı kamyon, kapasitesinin üstünde taşıdığı yükle trafiğin en yoğun olduğu D-400 karayoluna çıktı. Hurda araç parçalarının üst üste konulduğu kamyonun korumasız bir şekilde trafikte ilerlemesi çevredeki araçlar için tehlike oluşturdu. Her an hurdaların yola ve yanından geçen araçların üzerine düşme tehlikesi taşıyan kamyonu görenler ise hayretler içinde kaldı. Bir zabıta aracının da üzerindeki yüküyle tehlike saçan kamyonun sağından geçip gitmesi dikkat çekti. Kazaya davetiye çıkaran kamyon şoförü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
(İHA)

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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