Haberler » Güncel » Hurda araç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı - Haber

Hurda araç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, hurda araç yüklü TIR, yasak olmasına rağmen geçmeye çalıştığı alt geçitte sıkıştı.

14.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:52Hurda araç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

İZMİR'in ilçesinde, hurda araç yüklü TIR, yasak olmasına rağmen geçmeye çalıştığı alt geçitte sıkıştı. , gerekli önlemleri aldıktan sonra TIR'ın kurtarılması için çalışma başlattı.

Saat 15.00 sıralarında, S.D. idaresindeki 01 BH 186 plakalı hurda araç yüklü TIR, yasak olmasına rağmen Konak alt geçidinden geçmek istedi. Ancak sürücü köprünün yüksekliğini hesaba katmayınca TIR köprüye sıkıştı. TIR'ın kasasında yüklü olan hurda aracın parçaları etrafa saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli önlemi aldıktan sonra, TIR'ın kurtarılması için vinç çağırdı. TIR'ın sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışmalar sürerken, trafikte aksamalar yaşandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Polis, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 19:01:07