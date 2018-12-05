Hurda Araçlar Kaldırılıyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07

Bozüyük Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklarda atıl durumda bulunan araçların kaldırıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde muhtelif cadde ve sokaklarda park edilmiş, görüntü kirliliği yaratan hurda statüsündeki araçların zabıta ekiplerince tespit edildiği kaydedildi.Tespit edilen araçların sahipleri ile irtibat kurulduğu belirtilen açıklamada, "Araç sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca ceza işlem uygulanacağı tebliğ edilerek araçlarını kaldırmaları istenilmektedir. Sokaklarda yıllardır duran, yer kaplayan ve çirkin görünüm arz eden hurda araçlar kaldırılmaktadır. Kaldırılan araçların yerleri yeni park alanları olarak açılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.