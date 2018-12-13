Hurda Araçlar Toplanacak

13 Aralık 2018 Perşembe 14:25



13 Aralık 2018 Perşembe 14:25

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, bir çok şikayet konusu olan atıl halde, sokaklarda veya arazi de sahipsiz bulunan hurda araçların belediye tarafından toplanacağını söyledi.Bakımsız, paslanmış, camları kırık, plakası dahi bilinmeyen ve özellikle mahalle çocukları açısından son derece tehlike arz eden hurda araçları belirli aralıklarla belediye olarak topladıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Halk ve Çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Özellikle söz konusu çocuklarımız olunca, bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Belediye olarak sokak ve arazilere bırakılmış olan sahipsiz oto veya benzeri araçlar mahalle sakinleri açısından da tehdit oluşturmaktadır. Çünkü bu araçlar hem paslı olması, hem de cam artıkları ile elektrik kabloları açısından insan sağlığına zarar verebilir. Mahalle çocukları bu araçlarda oyun oynamakta bunun neticesinde çocuklar yaralanabilmektedir. Bu neden ile halk ve çevre sağlığı açısından bu araçları toplayacağız" dedi.Hurda araçların oluşturulan ekiplerce belirlendiğini ve zabıta birimince de tutanak tutularak belediyenin atölyesine götürüleceğini belirten Başkan Büyükkılıç, Mahallesinde, bahçesinde veya arazilerde hurda araç görüp kaldırılmasını isteyenlerin konuyu, 252 18 90 no'lu telefona bildirmeleri gerektiğini kaydetti.Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışma ile aynı zamanda çevre dostu bir belediye olarak çevre ve görüntü kirliliğine de son verilmiş olunacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ