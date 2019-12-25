Haberler » Ekonomi » Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor - Ekonomi

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

Eski teknoloji ile üretilmiş, çevre kirliliği başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan ve yakıt tasarrufu konusunda dezavantajlı hale dönüşen hurda araçların toplanması konusunda ÖTV indirimi yıl sonunda sona eriyor.

25.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:44

Başkent'teki hurda araçları 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren toplamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Hurda Toplama Merkezi'nde 7020-7103 sayılı Kanun çerçevesinde bugüne kadar bin 525 hurda aracı bedelsiz olarak topladı. Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla M1 ve N1 kategorisindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hurda araçları teslim eden mükellefler, yeni araç satın aldıklarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanabiliyor. Düzenleme, 16 yaş ve üstü araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3-10 bin TL arasında değişen oranlarda ÖTV indirimi sağlıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 2019.

HURDA ARAÇLAR GERİ DÖNÜŞÜME GİDİYOR

Vatandaşların önce notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın madde hükmünden faydalanabileceğine dair belge alması, motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi zorunluluğu bulunuyor. sahiplerinin noterden belgelerini aldıktan sonra belediyenin Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Etimesgut Hurda Toplama Merkezi'nde toplanan hurda araçlar, geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim ediliyor.

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

Aralık, Araç, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:02   Karmod, Ukrayna'nın kargo liderine posta ofisleri kurdu - Ekonomi
14:02   İsfanbul AVM ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği - Ekonomi
13:59   TOTAL'e "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" Ödülü - Ekonomi
13:58   Petrol fiyatları üretim kısıtlaması gelişmeleriyle yükseldi - Ekonomi
13:54   KOBİ’lerde batık kredi sorunu büyüyor! - Ekonomi
12:21   80 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazırlandı - Ekonomi
12:10   Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iş arayan gence skandal sözler: Çatıya çıkana atla diyoruz - Ekonomi
12:02   Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor - Ekonomi
11:53   Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 583,6 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı - Ekonomi
11:50   Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası - Ekonomi
25.12.2019 14:08:40