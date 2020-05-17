Hurda deposunda yangın çıktı (2)
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
17.05.2020 02:21 | Son Güncelleme: 17.05.2020 02:23
Jandarma ekipleri, zaman zaman küçük çaplı patlamaların meydana geldiği yangın bölgesinden çevredeki insanları uzaklaştırdı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın depoda hasara yol açtı.
Hurda deposunun sahibi Kahraman Topaktaş, yangının çoğunlukla plastik atıkların bulunduğu depoda ilk belirlemelerine göre 350-400 bin lira civarı zarara neden olduğunu söyledi.
Kaynak: AA