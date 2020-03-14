Hurda halindeki 69 yıllık traktör tamir edildi, görenler nostalji yaşadı
Antalya'da hurda halindeki 69 yıllık traktör tamir edilip yıllar sonra tekrar çalışır hale geldi.
14.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:56
Antalya 'da hurda halindeki 69 yıllık traktör tamir edilip yıllar sonra tekrar çalışır hale geldi. 1951 model traktörün son hali görenleri kendine hayran bıraktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde oto tamircisi ve 30 yıllık traktör ustası Adnan Yörük, isminin açıklanması istemeyen bir kişi tarafından hurda halinde kendisine emanet edilen 1951 model traktörü tamir etmek için kolları sıvadı. Yörük, 2 aylık bir çalışmanın ardından 69 yıllık traktör yeniden çalışır hale getirdi. Traktörün tamirini anlatan Yörük, "Eski motor olarak bu motoru bana getirdiler, çalışmaz bir şekilde. Bunu boyadık, lastiklerini yeniledik ve bakımını yaptık bu şekilde. Bu motor yarım dizel, benzinle çalışıyor. Benzinle çalışıp ısındıktan sonra dizel aksamına geçiyor ve bu şekilde çalışıyor. Elektrik aksamını hallettikten sonra sahibine teslim edeceğiz" diye konuştu.
Traktörün yeni sahibi ismini açıklamazken tüm maliyetinin yaklaşık 20 bin TL olduğu öğrenildi. - ANTALYA
Antalya'nın Serik ilçesinde oto tamircisi ve 30 yıllık traktör ustası Adnan Yörük, isminin açıklanması istemeyen bir kişi tarafından hurda halinde kendisine emanet edilen 1951 model traktörü tamir etmek için kolları sıvadı. Yörük, 2 aylık bir çalışmanın ardından 69 yıllık traktör yeniden çalışır hale getirdi. Traktörün tamirini anlatan Yörük, "Eski motor olarak bu motoru bana getirdiler, çalışmaz bir şekilde. Bunu boyadık, lastiklerini yeniledik ve bakımını yaptık bu şekilde. Bu motor yarım dizel, benzinle çalışıyor. Benzinle çalışıp ısındıktan sonra dizel aksamına geçiyor ve bu şekilde çalışıyor. Elektrik aksamını hallettikten sonra sahibine teslim edeceğiz" diye konuştu.
Traktörün yeni sahibi ismini açıklamazken tüm maliyetinin yaklaşık 20 bin TL olduğu öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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